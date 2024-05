Europee | domani Schlein nel Lazio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) –la segretaria del Pd, Elly, sarà impegnata in una serie di iniziative elettorali nel. Alle ore 14.30 a Mentana, caffè con amministratori amministratrici e attivisti Pd della Nomentana Palombarese Paradise Café, in via Moscatelli Antonio 145. Alle ore 15.30 a Monterotondo incontro con lavoratori e imprese Fornace DCB – via di Vallericca 305 (Roma), ScarkNet Company – via T. Edison 19, Tecnoservizi srl- via Bruno Pontecorvo, 1. Alle ore 17.30sarà alla sede Cooperativa sociale ‘Il Pungiglione’ – via San Martino, 21 Monterotondo. Alle ore 18 comizio col candidato sindaco e sindaco Varone alla Passeggiata ‘Valerio Nobili’ – viale Bruno Buozzi, Monterotondo. L'articolo CalcioWeb.