Europee | Conte - ' basta ingann - mia pdl per incandidabilità parlamentari e membri governo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Stop a Giorgia Meloni. Ma anche a Elly Schlein, Antonio Tajani, Matteo Renzi, Carlo Calenda e tanti altri. Giuseppeha depositato questa mattina una proposta di legge che, se approvata, sbarrerebbe la strada delle elezionia deputati, senatori edel. Incontrando la stampa estera a Roma, l'ex premier parla di un "malcostume tutto italiano, qui da noi esploso, con leader politici che si candidano, addirittura si è candidata la presidente del Consiglio. Si tende a personalizzare" la competizione "per migliorare le performance" alle urne, "i sondaggisti lo hanno suggerito anche a me, se mi fossi candidato avremmo ottenuto qualche punto percentuale in più. Ma per il M5S non si fa, si tratta di quell'etica pubblica da recuperare. Se sai che non ci andrai a Bruxelles, ...