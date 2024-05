Eternit - individuare il periodo in cui l’esposizione porta al cancro si può | la giustizia ne tenga conto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Molti quotidiani nei giorni scorsi hanno titolato “Bis, annullata la condanna (in Cassazione) tutto da rifare” a proposito del processo celebrato nel 2018 in primo grado a carico del proprietario dell’azienda di Casale Monferrato e in parte confermato in appello. Meglio precisare che non è questo il processo-bis, in quanto limitato ad un solo caso di asbestosi, ma quello che si è celebrato in Corte d’Assise di Novara con la condanna in primo grado del 7 giugno 2023 per 392 tumori amianto-correlati, pressoché tutti di origine pleurica (mesotelioma), che non ha ancora raggiunto la Cassazione. Il timore è però che si giunga alla medesima conclusione. Quasi tutte le sentenze di condanna emesse nei processi che hanno affrontato il tema del nesso di causa e della collegata responsabilità penale tra esposizione ad amianto, occorso nelle ...