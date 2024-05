Esiste - per - un modo per vedere i contenuti politici su Instagram e Threads

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le nuove linee guida di Meta sulla moderazione (automatizzata) deisue Facebook stanno facendo molto discutere. Il fine è legittimo e ambizioso: cercare di limitare la disinformazione in vista delle varie tornate elettorali (non solo le Europee, ma anche le Presidenziali americane) e scongiurare intromissioni da Paesi terzi. Una dinamica già tentata in passato che, però, non ha propriamente limitatodisinformativi in tutto il mondo. Poi c’è la questione delle campagne di sponsorizzazione sulle piattaforme, che non subiscono lo stesso tipo di scure, e quello degli influencer. Ovviamente, però, non si tratta di un ban di questi: il singolo utente può decidere se vederli nel feed oppure no. LEGGI ANCHE ...

Meta ha limitato la diffusione dei post " politici " provenienti da account che gli utenti non seguono. È una scelta che in molti hanno criticato. Ma l'azienda ha spiegato agli utenti che le restrizioni possono essere eliminate. Ecco come

I malpensanti non potranno non notare la coincidenza temporale con l’approssimarsi delle elezioni europee e, più in là di pochi mesi, quelle per la presidenza degli Stati Uniti. Possiamo serenamente parlare di censura: quella attuata da Instagram ...

