Esclusiva TTN - Modesto | Napol - ti consiglio Italiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Francesco, allenatore e collaboratore di Nevio Orlandi, ha rilasciato un’intervistaa TerzoTempoi.com. Di seguito le sue dichiarazioni: L’Inter ha vinto lo scudetto meritatamente, credi possa confermarsi il prossimo anno? “Il progetto Inter viene da lontano. Dall’arrivo del Ds Marotta alla fiducia dell’allenatore Simone Inzaghi. Ripetersi non è mai facile, ma potrebbe tranquillamente succedere. E’ una società importante, e potrebbe dire la sua in modo decisivo anche in campo europeo. Sei fiducioso per l’Italia di Luciano Spalletti ? Spalletti lo ammiro per la sua determinazione e il modo pragmatico di affrontare le situazioni e dare le proprie idee sia calcistiche che comportamentali. Sono molto fiducioso per una rinascita e sul gruppo squadra dove vedremo sicuramente inculcata la sua mentalità ...