ESCLUSIVA – Odette Giuffrida | A Parigi punto all’oro che mi manca - è una sfida con me stessa

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il judo come insegnante di vita, un forte legame con la famiglia, la fede e nessuna scaramanzia:vola aper vincere l’unica medaglia olimpica che le, la più ambita. L’atleta del gruppo sportivo Esercito si racconta in un’intervistaa Sportface.it a pochi mesi dalla sua terza partecipazione olimpica, che avrà un sapore diverso rispetto alle prime due perché “ogni Olimpiade ha la sua storia”. “La prima, Rio 2016, era l’Olimpiade di una ragazza che hato proprio l’impossibile: avevo 21 anni, nessuno avrebbe mai scommesso su di me, anche perché c’erano atlete veramente fortissime e io non avevo mai vinto medaglie ad un Europeo né a un Mondiale. Però io veramente ci credevo, mi ricordo che mi allenavo mattina e sera con il mio allenatore, anche ...

Con tutta la forza che c’è. Odette Giuffrida si presentava alla vigilia degli Europei 2024 di Judo a Zagabria (Croazia) come una delle favorite per il successo continentale nei -52 kg femminili. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma ...

È arrivato l’ argento per Odette Giuffrida nella Finale dei -52 kg femminili degli Europei 2024 a Judo . L’azzurra si è dovuta arrendere alla forza della kosovara Distria Krasniqi , n.1 del ranking e campionessa olimpica in carica. Un incontro ...

Si ferma in finale Odette Giuffrida agli Europei di Judo che hanno preso oggi il via a Zagabria . La 29enne Judo ka romana è stata sconfitta nell’atto conclusivo del torneo -52 kg dalla kosovara Distria Krasniqi, che ha messo a segno il waza-ari ...

Judo, i convocati provvisori dell’Italia per il Mondiale: iscritti tutti i big della Nazionale per l’ultimo evento prima di Parigi 2024 - Judo, i convocati provvisori dell’Italia per il Mondiale: iscritti tutti i big della Nazionale per l’ultimo evento prima di Parigi 2024 - Mancano ormai meno di due settimane al via dei Campionati Mondiali 2024 di judo, in programma alla Mubadala Arena di Abu Dhabi da domenica 19 a venerdì 24 ...

Europei judo, l'Italia chiude con 4 medaglie: il bilancio verso Parigi - Europei judo, l'Italia chiude con 4 medaglie: il bilancio verso Parigi - Il bottino azzurro conta l'argento di giuffrida e i tre bronzi di Manzi, Russo e Pirelli. Ma i piazzamenti pesano soprattutto sul ranking in ottica pass olimpici: ecco gli 9 già qualificati a Parigi e ...

Judo, Italia chiude con quattro podi agli Europei di Zagabria: buone indicazioni in vista di Parigi 2024 - Judo, Italia chiude con quattro podi agli Europei di Zagabria: buone indicazioni in vista di Parigi 2024 - Calato il sipario sull'edizione 2024 degli Europei di judo. Sui tatami della Zagreb Arena la Georgia è stata la nazione a concludere in testa al ...