ESCLUSIVA IN – Correa - per l’Inter c’è un acquirente! La conferma della pista argentina

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Joaquinè destinato a tornare ala conclusionestagione del Marsiglia, visti gli accordi del contratto. Ma le notizie raccolte dalla nostra redazione lasciano ben sperare,ndo una nuovatutta. IL QUADRO – Il Marsiglia non è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La posizione in classifica nel campionato di Ligue 1 è ormai troppo bassa (attualmente all’ottavo posto) e la possibilità è sfumata anche attraverso la strada dell’Europa League, considerando l’eliminazione in semifinale contro l’italiana Atalanta. Alla luce di questi fatti, dunque, Joaquindovrà lasciare la Francia per tornare in Italia, con destinazione diretta Inter. Senza la qualificazione alla prossima Champions League, ...