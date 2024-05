ESCLUSIVA | IL MILAN HA SCELTO L’ALLENATORE! Il punto su CONTE - MOTTA e ZIRKZEE??

Giovanni Albanese è intervenuto ai margini di Torino Bologna, ecco l’intervista al giornalista per CalcioNews24 Alla fine Torino Bologna se la sono aggiudicati i portieri e (per grandi tratti di gara) la noia. Un pareggio a reti bianche è quanto ...

Giroud chiosa dicendo: “Vi spiego quando mi sono innamorato del Milan” - Giroud chiosa dicendo: “Vi spiego quando mi sono innamorato del milan” - Il centravanti del milan Olivier Giroud ha parlato del suo futuro facendo un importante annuncio. Le sue parole ...

MILAN, Giroud ai saluti: "Ultime due gare poi andrò in MLS" - milan, Giroud ai saluti: "Ultime due gare poi andrò in MLS" - (ANSA) - milanO, 13 MAG - "Sono qua per dirvi che giocheró le due mie ultime partite al milan. Vado a continuare la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello ...

Di nuovo Giroud: “Se ho ancora qualche sogno L’Europeo con la Francia” - Di nuovo Giroud: “Se ho ancora qualche sogno L’Europeo con la Francia” - Il centravanti del milan Olivier Giroud ha parlato del suo futuro facendo un importante annuncio. Le sue parole ...