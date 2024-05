Ergastolo per Alessia Pifferi | condannata la mamma che lasciò morire la figlia neonata di stenti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questa mattina al Tribunale di Milano è andato in scena il processo ad, laaccusata di aver lasciatodiDiana, ladi 18 mesi, lasciandola a casa da sola per sei giorni. L’accusa era omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dalla relazione parentale con la vittima. Per queste ragioni il pm Francesco De Tommasi, a conclusione di una requisitoria durata oltre cinque ore, aveva chiesto l’per la 38enne (“Pensava a divertirsi”). Oggi la sentenza: confermato il massimo della pena.è rinchiusa da due anni nel carcere di San Vittore, dove ha raccontato di avere difficoltà legate alla vita quotidiano: "Non posso fare nulla, sono sempre chiusa in cella e ...

