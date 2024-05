Ergastolo ad Alessia Pifferi per la morte della figlia Diana

Alessia Pifferi è stata condannata all' Ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Milano.

