Ergastolo ad Alessia Pifferi - i parenti esultano in aula La difesa li punge | Nulla da festeggiare

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Me lo aspettavo”, questo il primo commento a caldo diPonteani, avvocato difensore di, sulla condanna all’della sua assistita. La legale poi è andata oltre la decisione del giudice ponendo l’accento su quanto accaduto inalla lettura della sentenza. Ponteani ha voluto rimarcare infatti come“era molto dispiaciuta per l'atteggiamento della sorella e della mamma. Quando il presidente ha detto ‘’ si è capito che dietro stavano festeggiando e qui c'è ben poco da. Poi non ha ben compreso il problema economico, perché ha detto 'io non ho soldi’, allora le ho spiegato che l'unica cosa che possono prenderle è quel pezzettino di casa”. L'avvocato ha fatto sapere che ...

Alessia Pifferi condannata all’ergastolo per la morte della figlia di 18 mesi - alessia Pifferi condannata all’ergastolo per la morte della figlia di 18 mesi - LEGGI ANCHE Bimba morta a Milano, lo psichiatra: “Nessun senso di colpa nella mamma, i suoi bisogni venivano prima. Ma è capace di intendere e di volere” La richiesta dell’accusa era di fine pena mai.

Alessia Pifferi, la madre: "E' un dolore atroce, deve pagare per ciò che ha fatto" - alessia Pifferi, la madre: "E' un dolore atroce, deve pagare per ciò che ha fatto" - La sorella: "Penso che i giudici abbiano fatto ciò che è giusto". "Èun dolore atroce. Si è dimenticata di essere una madre. Ora non riuscirei a dire nulla. Deve pagare per quel che ha fatto. Se si fos ...

