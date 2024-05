Era falso il furto del cellulare a Rovazzi | uno stupido spot al suo ultimo album… video

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildeldi Fabiodurante una diretta Instagram in centro a Milano, divenuto subito virale, era un ‘’, una trovata di marketing per lanciare il ‘Maranza’, nuovo brano realizzato con Il Pagante, in uscita dal 15 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 17 maggio. Ildeldi FabioNel brano, con un mix di provocazione e divertimento, sullo sfondo della Madonnina, Il Pagante, duo milanese composto da Roberta Branchini e Eddy Veerus, eimmortalano il ritratto fedelissimo e dissacrante del ‘Maranza’ (o ‘tamarro’ o ‘zarro’), sciorinando nota dopo nota i codici estetici e comportamentali di quello che, da fenomeno prettamente milanese, ha ...

