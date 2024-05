Enrico Ruggeri | La prima volta a San Siro mi colpì il verde del prato - le tv erano in bianco e nero

(Di lunedì 13 maggio 2024), uno dei nostri autori più popolari, sia per i suoi dischi sia per le canzoni ad altre voci: Mannoia, Bertè, Oxa, Morandi, Tozzi, Masini, esce a metà maggio con un libro, 40 vite – Senza fermarmi mai, che una via di mezzo tra una storia e un’autobiografia. Oggi lo ha intervistato Una delle sue composizioni più celebri si intitola Quello che le donne non dicono: c’è anche qualcosa che gli artisti non dicono, ad esempio in questo libro così fitto di confessioni? «Non mi sono frenato o censurato, se non nello specifico del mio mestiere, dove avrei potuto parlare male di più d’uno. Ma non è stato per viltà o quieto vivere: piuttosto per rispetto dei fan, che hanno il diritto di amare chi desid. Ci sono persone che non stimo per nulla in questo ambiente, ma se comunicano, bene, con tanta gente, buon per ...

Yara: cominciata l'udienza per visionare i reperti - Yara: cominciata l'udienza per visionare i reperti - E' cominciata in tribunale a Bergamo, davanti alla Corte d'assise, l'udienza in cui per la prima volta i legali di Massimo Bossetti, condannato definitivamente all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gam ...

Yara, dai leggings al Dna: i reperti dell'omicidio in aula, al via l'udienza con Bossetti in video collegamento - Yara, dai leggings al Dna: i reperti dell'omicidio in aula, al via l'udienza con Bossetti in video collegamento - Per la Procura sono presenti il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e il pm titolare Letizia ruggeri. Per Fulvio Gambirasio e Maura Panarese, gli avvocati enrico Pelillo e Andrea Pezzotta, che si ...

Lucca in mente, su il sipario con Enrico Ruggeri - Lucca in mente, su il sipario con enrico ruggeri - L’evento a Villa Bottini ha registrato in poche ore il sold out per la presentazione in anteprima alle 18:30del suo libro “40 vite (senza fermarmi mai)”, che verrà pubblicato martedì 14 per la Nave di ...