Endless Love - Emir e Zeynep a letto insieme | un finale crudele

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nelle puntate dista commettendo un errore dietro l’altro. La sorella di Kemal si sta fidando proprio della persona che non vuole assolutamente il suo bene. La ragazza si sta lasciando trasportare dai lussi che il marito di Nihan le sta promettendo, inconsapevole dei guai in cui si sta andando a cacciare.è pronto a tutto pur di mettere Kemal in scomode situazioni, anche di distruggere il cuore di. La giovane Soydere si ritrova in una situazione davvero spiacevole dopo essersi concessa al cattivo di questa serie TV turca.anticipazioni:riesce a ingannareLeggi anche:, Ozan ha ucciso Linda? Cos’è successo quella ...