(Di lunedì 13 maggio 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 14su Canale 5. Grazie alledella trama della puntata diin onda martedì 14su Canale 5 sappiamo cheè furiosa per il tradimento diLa serie, nota con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 13, in cerca di vendetta contro Kemal, raggiungeal cinema …

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 13 maggio 2024 .

Endless Love anticipazioni del 14 Maggio: Zeynep ha un piano per vendicarsi di Emir - endless Love anticipazioni del 14 maggio: Zeynep ha un piano per vendicarsi di Emir - Ecco cosa ci riserva l'episodio di endless Love di domani su Canale 5: la soap turca va in onda dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio.

Medimex 2024, al museo di Taranto mostra su John Lennon - Medimex 2024, al museo di Taranto mostra su John Lennon - Medimex 2024, in programma a Taranto dal 19 al 23 giugno con i concerti di The Smile, Pulp e The Jesus and Mary Chain, presenta tra i suoi eventi principali la mostra 'Bob Gruen: John Lennon, The New ...

Endless Love, trame puntate 20-26 maggio: Kemal deluso dalla sorella, Leyla combattiva - endless Love, trame puntate 20-26 maggio: Kemal deluso dalla sorella, Leyla combattiva - L'appuntamento con endless Love prosegue anche nella settimana che va dal 20 al 26 maggio in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che Kemal scoprirà che sua sorella Zeynep ha scelto di ...