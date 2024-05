Empire State Tattoo Expo - l’arte del tatuaggio nell’evento più importante al mondo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 13 Maggio 2024, 14:01 A New York si tiene annualmente l’, una fiera delsituata nel grattacielo omonimo. È un’occasione in cui migliaia di appassionati di tatuaggi da tutto ilsi riuniscono e celebranodel. La fiera è il più grande raduno internazionale del suo L'articolo proviene da Il Difforme.

Da Senise a New York nel nome del Tattoo per Alessandro Di Pierro - Da Senise a New York nel nome del tattoo per Alessandro Di Pierro - Tutti i più grandi tatuatori del mondo riuniti in un unico luogo. E che luogo! Uno dei grattacieli più famosi del mondo, nella Grande Mela. Si chiama ‘’Empire state tattoo Expo di New York’’ (e la loc ...

TATUAMI Tattoo Convention: un grande show che si rinnova ogni anno! - TATUAMI tattoo Convention: un grande show che si rinnova ogni anno! - L'appuntamento per tutti è sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 nei saloni dell'Hotel Crowne Plaza Milan Linate a San Donato Milanese per la 12esima edizione della TATUAMI tattoo Convention. Anche ...

I nuovi tatuaggi di Fedez: sui palmi delle mani ha una riproduzione dell’affresco di Michelangelo - I nuovi tatuaggi di Fedez: sui palmi delle mani ha una riproduzione dell’affresco di Michelangelo - Fedez è volato a Roma per testimoniare in tribunale dopo essere stato accusato di calunnia ai danni del Codacons ...