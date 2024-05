‘Emily in Paris 4’ su Netflix | quando arriva e le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non manca molto al debutto della nuova e quarta stagione diin’ su. I primi 5 episodi, infatti, usciranno il 15 agosto 2024, gli ultimi 5, invece, saranno online dal 12 settembre. L’attesa per i fan, dunque, sta per finire. La produzione delle nuove puntate della serie, del resto, ha subito un lieve slittamento a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood e le riprese sono partite solo all’inizio del 2024, anziché nell’autunno 2023 come inizialmente era stato previsto dagli addetti ai lavori. Riepilogo Alla fine della terza stagione, Camille, Gabriel ed Emily si ritrovano insieme con amici e familiari per una cena preparata da Gabriel. Emozionato, Gabriel propone a Camille di sposarsi lì, anziché attendere le nozze programmate. Ma c’è un colpo di scena. Durante la cerimonia ...