Emergenza | un percorso formativo di Protezione Civile per gli operatori degli enti locali

(Di lunedì 13 maggio 2024) Prato, 13 maggio 2024 - Un nuovoper glidia Palazzo Banci Buonamici. A seguito della delibera approvata dalla giunta regionale, ha preso avvio la sperimentazione del progetto nato dall’esigenza di avvicinare glialle procedure e alle dinamiche dellaregionale, tenendo conto della recente esperienza che il sistema ha vissuto durante l’alluvione del novembre scorso. La sperimentazione deltoccherà in questi mesi tutte le province toscane, ed oggi ha coinvolto la Provincia di Prato, dove il Salone Consiliare ha ...

Formazione, innovazione e condivisione si confermano parole chiave alla Fondazione Monasterio e all’Opa: il dottor Rafik Margaryan , cardiochirurgo endoscopico, si aggiudica infatti la ’Fellowship ’(borsa di studio) in robotica dell’Eacts, ...

Prato , 9 maggio 2024 - Scuola, formazione e mondo delle imprese finalmente connessi garantendo capacità di risposta immediata alle richieste del mercato del lavoro. Non si tratta di un sogno ma della meravigliosa realtà della proposta formativa ...

Il MIM comunica che sulle " Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati 2023" dal mese di maggio 2024 è disponibile un percorso formativo a distanza (FAD) gratuito destinato a docenti , ...

