Emergenza Sicurezza | Aeroporto di Bologna chiuso per il ritrovamento di una pistola in una valigia

L’ Aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. I Voli in arrivo da Brindisi, Bruxelles, Stoccolma, Atene, Parigi e Siviglia ...

Bologna, aeroporto chiuso per ore e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia. «Ma era un errore» - bologna, aeroporto chiuso per ore e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia. «Ma era un errore» - Aeroporto di bologna chiuso per due ore e voli dirottati per sicurezza. Ma è un errore. È quanto trapela da fonti investigative. All'origine di tutto, spiegano gli inquirenti, ...