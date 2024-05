Elio | Mio figlio Dante è autistico - ora ha 14 anni ed è consapevole Fa una fatica struggente

(Di lunedì 13 maggio 2024), frontman del gruppo “e le Storia tese” in realtà si chiama Stefano Belisari. In un’intervista rilasciata al “Corriere su Perizona.it

Stefano Belisari è il frontman di Elio e le Storie Tese. Presto il gruppo partirà in un tour estivo dal titolo «Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo». Il 26 maggio a Monza si terrà il Concertozzo insieme al Trio Medusa. In un’intervista ...

Elio si racconta in un’intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera dove racconta delle tante voci sullo scioglimento del gruppo e del Concertozzo che si terrà il 26 maggio a Monza insieme al Trio Medusa. Al termine si parla ...

