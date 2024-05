Elio | L’autismo di un figlio si coniuga con l’assoluta solitudine dei genitori Non c’è nulla di pubblico vicino alle famiglie

(Di lunedì 13 maggio 2024) Perdi miolasciati soli da politica e governi., senza “storie tese”, si racconta a Walter Veltroni sul Corriere alla vigilia di un nuovo tour estivo della band e ricorda le difficoltà e il dolore vissuto nell’aiutare ilDante affetto da autismo. “Ce ne siamo accorti molto presto. È stata mia moglie a percepire delle anomalie nel comportamento di Dante. Io la consolavo, le dicevo che tutto si sarebbe normalizzato. Ma noi abbiamo due gemelli e le differenze, nel percorso di crescita, si vedevano nettamente”, ha raccontato, che poi all’anagrafe fa Stefano Belisari. “È stato difficile trovare qualcuno che sapesse farci una diagnosi chiara e che ci indirizzasse. Non esiste un numero di telefono a cui rivolgerti, un indirizzo dove andare. Ti rendi subito conto che ...

