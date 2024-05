Elio e l’autismo del figlio Dante | Ora ha 14 anni ed è consapevole - ma lo Stato lascia soli i genitori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 13 maggio 2024) Stefano Belisari è il frontman die le Storie Tese. Presto il gruppo partirà in un tour estivo dal titolo «Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo». Il 26 maggio a Monza si terrà il Concertozzo insieme al Trio Medusa. In un’intervista rita a Walter Veltroni per il Corriere della Sera parla delle tante voci sullo scioglimento del gruppo: «Ma no, ci piace scimmiottare i grandi gruppi che si sciolgono con facilità e poi magari fanno un’ultima tournée della reunion che dura dieci. Anche spaccare gli strumenti in scena, come faceva Jimi Hendrix, è una cosa che ci intriga. Lo abbiamo fatto. Prendevamo chitarre da poco e ne spaccavamo cinque insieme». Far ridere è proibitodice che oggi è più difficile far ridere: «Non ci sono più occasioni, sembra sia ormai proibito farlo. Se succede, è come ...