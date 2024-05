Elezioni - Meloni pronta a stravolgere anche l’Europa | Arianna ne è convinta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Giornale” è intervenuta la sorella di GiorgiaNon ama affatto fare le interviste. Tanto è vero che ne ha concesse poche, come le dita di una mano. Questa volta, però, al ‘Giornale‘ è stato diverso. Una lunghissima chiacchierata dove ha trattato molti temi importanti. La maggior parte, ovviamente, riguardano la premier del nostro Paese e soprattutto sua sorella, Giorgiala osserva dietro le quinte e cerca di non darle molto fastidio né intromettersi, ma allo stesso tempo èa dare la sua mano. Giorgia e(Ansa Foto) Cityrumors.itIl primo tema non può che essere quello delle imminentiEuropee. L’8 e 9 giugno si vota per il rinnovo ...