Elezioni India | al via il 4° turno di votazioni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Al via il 4°diallegenerali in. Il primo ministro Narendra Modi del partito Bharatiya Janata Party è in cerca di un terzo mandato. Lenello Stato più popolato al mondo sono iniziate il 19 aprile e dureranno fino al 1° giugno. I risultati sono attesi entro il 4 giugno.

Le Maldive votano oggi per le Elezioni legislative che si presentano come un test per la politica di riavvi Cina mento del presidente Mohamed Muizzu alla Cina , a scapito dell' India , da tempo potenza dominante nell'arcipelago turistico dell'Oceano ...

Elezioni parlamentari alle Maldive dove gli elettori si sono recati alle urne in un voto che deciderà anche se la nazione insulare dell’Oceano India no continuerà a spostarsi verso la Cina e ad allontanarsi dai suoi legami con l’ India . Il presidente ...

inizia la seconda fase delle votazioni per le Elezioni in India . In questa fase , gli elettori aventi diritto in circa 88 circoscrizioni elettorali in 13 Stati sono circa 160 milioni. Le Elezioni nello Stato più popolato al mondo dureranno fino al ...

