Elezioni in Catalogna | vincono i socialisti di Sanchez Dopo 13 anni gli indipendenti perdono la maggioranza

La lunga giornata elettorale ha assestato un colpo durissimo all’indipendentismo catalano. Lo attestano i numeri: le formazioni che hanno sostenuto il procés, la battaglia per la separazione unilaterale da Madrid, hanno ottenuto complessivamente 61 ...

I separatisti perdono la maggioranza nelle Elezioni regionali in Catalogna. È la prima volta nella storia della democrazia che le forze nazionaliste e indipendentiste non raggiungono la maggioranza in Parlamento. Vittoria a sorpresa dei socialisti ...