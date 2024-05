Elezioni Curti | Nacca inaugura il comitato elettorale

(Di lunedì 13 maggio 2024). In un clima di grande entusiasmo e alla presenza di tantissimi sostenitori, è statoto ieri mattina ildi Convergenza Popolare, la lista capeggiata dal candidato sindaco Silvestro. “È una grande soddisfazione vedervi qui oggi, una tangibile testimonianza che la comunità curtese vuole partecipare attivamente a questa campagna. Il nostrosarà soprattutto un punto d’ascolto creato per i cittadini, un centro di accoglienza per le istanze della comunità che sono orgoglioso di rappresentare. E’ tempo di guardare al futuro con audacia, coraggio e determinazione – ha continuato-. Oggi, più che mai, è necessario voltare pagina, guardare al futuro con programmazione e unità di intenti. Gli ...

Firenze, 6 maggio 2024 – “Io sono convinta di riuscire ad arrivare al secondo turno, poi da che parte ci schiereremo lo decideremo dopo il primo turno se per caso non fossimo noi la forza che va al ballottaggio: dipenderà da tante cose, aspetti, ...

Milano, 6 maggio 2024 – Amaro risveglio per il comitato elettorale del candidato sindaco di Rozzano Giuseppe Foglia , sostenuto dal centrosinistra (Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, lista civica Rozzano in Comune). Nella notte è stata ...

Toti, dai vaccini Covid alle mascherine e i rapporti con la sanità privata: i nuovi filoni dell'inchiesta. Interrogatorio per Spinelli - Toti, dai vaccini Covid alle mascherine e i rapporti con la sanità privata: i nuovi filoni dell'inchiesta. Interrogatorio per Spinelli - L'inchiesta sulla corruzione in Liguria avviata dalla procura di Genova e dalla dda tocca anche la sanità. Si tratta di due filoni, uno relativo ai vaccini Covid e uno che riguarda ...

Toti, vaccini Covid e rapporti con la sanità privata: i nuovi filoni dell'inchiesta - Toti, vaccini Covid e rapporti con la sanità privata: i nuovi filoni dell'inchiesta - Gli inquirenti stanno infatti indagando sui finanziamenti che imprenditori del mondo della sanità avrebbero elargito ai comitati elettorali di Toti ... E ha preso a contribuire con il comitato di Toti ...

L’attesa testimonianza di Michael Cohen al processo contro Trump - L’attesa testimonianza di Michael Cohen al processo contro Trump - Parlerà oggi in tribunale a Manhattan l’uomo che per tanti anni fu incaricato di risolvere problemi di qualsiasi tipo per conto dell’ex presidente, e che oggi vorrebbe vederlo finire in prigione ...