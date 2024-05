Elezioni catalane; vittoria socialista - cresce anche la destra Ma governo lontano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo 45 anni, il partitocatalano (Psc) si è imposto nelleregionali sia per seggi che per numero di voti: un successo che legittima la politica deldel premier Pedro Sz ma che non risolve ancora i problemi di governabilità a Madrid - in primo luogo perché non è affatto detto che a Barcellona si riesca a formare unstabile e una ripetizione del voto non è uno scenario da scartare a priori. Le combinazioni possibili per raggiungere i 68 seggi necessari sono difficili, mentre un esecutivo di minoranza necessita di una serie di negoziati - e sacrificipersonali - che riguardano più ilcentrale che quello autonomico.I socialisti di Salvador Illa hanno ottenuto il 28% dei voti e 42 seggi, un risultato superiore a quanto ...

