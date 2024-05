Effetto Atalanta sul turismo | la partita col Marsiglia ha portato in città 5 655 visitatori in più

(Di lunedì 13 maggio 2024) Come impattano i grandi match suldella? Quale tipologia di turisti porta l’Europa League? A partire dai quarti di finale con-Liverpool, l’è decisamente impattante. A evidenziare la febbre turistica da match, i dati rilevati da Confcommercio Bergamo dalla piattaforma Cities Mobility Analytics di Confcommercio, strutturata nell’ambito del progetto Cities. Un sistema di monitoraggio delle presenze di cittadini, pendolari, residenti e turisti basato sui dati generati dalla rete mobile 4G e 5G rilevati da Wind3, che ne è partner. Giovedì 9 maggio, giorno di–Olympique, il centro diBassa ha intercettato ben 5.655 persone in più rispetto all’analogo giovedì della settimana precedente. Il dato evidente è la presenza del ...

Con la Roma il primo match ball: se la Juve vince conquista il primo obiettivo stagionale - Con la Roma il primo match ball: se la Juve vince conquista il primo obiettivo stagionale - All'Olimpico i bianconeri possono già conquistare l'ingresso nella nuova Champions League: mancano 6 punti per l'aritmetica certezza ...

Boxe, Ryan Garcia positivo al doping nel match contro Haney. Il “mistero” dell’ostarina, lui scrive: “Non avrei dovuto prenderlo” - Boxe, Ryan Garcia positivo al doping nel match contro Haney. Il “mistero” dell’ostarina, lui scrive: “Non avrei dovuto prenderlo” - La decisione, calendario alla mano, dovrebbe arrivare comunque dopo le elezioni europee -l'udienza preliminare sarà in estate- ma getta ombre e interrogativi sul G7 del turismo, che si terrà dal 13 al ...

Boxe: Casamonica-Picardi, è match tricolore tra figli d'arte - Boxe: Casamonica-Picardi, è match tricolore tra figli d'arte - Un match sicuramente tra i più interessanti che si possano vedere in questo momento fra due pugili italiani. E' quello, organizzato da Opi Since 1982 con il patrocinio della Fpi e dell'Assessorato all ...