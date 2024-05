Edizione record per il Salone del Libro - 222 000 visitatori

(Di lunedì 13 maggio 2024) E' stata un'per ildeldi Torino, per la prima volta guidato da Annalena Benini. Dal 9 al 13 maggio isono stati 219.400 fino alle 16, la proiezione è di 222.000. Nel 2023 erano stati 215.000. Il sabato è stata la giornata di maggiore affluenza, seconda per la prima volta il venerdì. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Piero Crocenzi nella conferenza stampa di chiusura delnumero 36. E' stato ildei giovani. Sono arrivati 28.300 studenti e insegnanti, di cui 5.200 da fuori Piemonte, in arrivo da venti regioni. L'84% deiha comprato il biglietto on line. Il 29% sono under 25, il 61% under 40. "Ma che bel. E' stato meraviglioso" ha detto la direttrice Annalena ...

Milano – Tutti pazzi per il Salone del Mobile . Per la manifestazione quest’anno si è registrata “un'affluenza Record ” di 361.000 presenze , +17,1% rispetto 2023, 54% da estero. Numeri da capogiro, resi noti dalla presidente Maria Porro, che non ha ...

Salone del Libro, il nuovo libro del generale Vannacci Ha venduto 6-7 copie - salone del Libro, il nuovo libro del generale Vannacci Ha venduto 6-7 copie - I tre appuntamenti che suggeriamo: scrivere la comicità alle 16,15; il dialogo tra cattolici e musulmani alle 17,15 e il referendum sul divorzio del ‘74 alle ...