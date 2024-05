Editoria - un incontro a Firenze Spini | Difenderla per garantire libertà e pluralismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - "è tradizionalmente un centro importante sia per la suache per le riviste di cultura. A loro volta queste sono un veicolo prezioso di approfondimento e di. La difesa dell', anche quella di minori dimensioni e il sostegno alla conoscenza e alla divulgazione delle riviste e dei loro contenuti rappresenta un aspetto importante della difesa dellee del”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Circolo Rosselli e del Coordinamento delle riviste italiane di cultura Valdo, presentando l'sul tema 'e riviste a', in programma il 15 maggio alle ore 17 nei locali della Fondazione Rosselli, in via ...