Edgar Ié firma il contratto e manda a giocare il gemello - la Dinamo Bucarest se ne accorge dopo 5 partite

(Di lunedì 13 maggio 2024) Quello èIé o il fratelloEdelino? La, che lotta per la retrocessione nel campionato romeno, non hanno ancora ben capito chi hato ile chi invece sta effettivamente giocando dei due. Il caso dello scambio è stato scoperto dal giornalista Daniel Sendre, il quale dice che laè rimasta sorpresa quando ha scoperto cheIé, che avevano messo sotto, non parlava bene l’inglese e comunicava solo in portoghese nonostante avesse giocato in Spagna, Francia, Turchia e Olanda. “Sembra surreale. Mi chiedevo se stesse ancora dormendo. E ho cominciato a telefonare, a parlare con gli amici e la notizia è vera, non posso crederci. Nessuno lo ha smentito. Ho ...

Le pagelle di Atalanta-Marsiglia: Lookman debordante, De Roon un tornado. Aubameyang fantasma - Le pagelle di Atalanta-Marsiglia: Lookman debordante, De Roon un tornado. Aubameyang fantasma - 6.5 Zappacosta In francese il suo ruolo si chiama piston e rende l’idea. Dal 31’ st Hateboer 6.5 A valanga. 7 Koopmeiners Sbatti le palpebre e non ti accorgi che è in area.

Cosatti: “Thiago Motta in pole position per la Juventus, ma sappiamo che…” - Cosatti: “Thiago Motta in pole position per la Juventus, ma sappiamo che…” - Francesco Cosatti, dagli studi di Sky Soort, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri. Ecco quando sintetizzato da TuttoJuve.com: "Thiago Motta è un nome in pole position, un ...