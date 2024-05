Ecco il treno teatro | eventi di wrestling e ristorazione per intrattenere i viaggiatori

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 13 maggio 2024) I treni diventano occasione di spettacolo e divertimento: a bordo si potrà scegliere tra combattimenti e unaspeciale Ilnon più come un semplice mezzo di trasporto, ma come forma di intrattenimento interattivo. Questa è l’ultima frontiera raggiunta dal Giappone che, per mezzo di un noto operatore ferroviario, sta conducendo l’evoluzione dei viaggi su rotaie, rendendoli molto più emozionanti, anche se costosi. L’azienda in questione è la JR Central e ha iniziato questo lavoro nel 2022, quando ancora era in corso la pandemia dovuta al coronavirus. Questi hanno iniziato a noleggiare quelli che sono chiamati i vagoni shinkansen, con l’obiettivo di spingere le persone a utilizzare i loro treni e limitare i danni dovuto dal Covid-19. Cibo e combattimenti sui treni – Notizie.comI ‘shinkansen‘ sono treni che viaggiano ad alta velocità ...