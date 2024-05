Ecco i due alimenti che se consumati ogni giorno possono allungare la vita | il ricercatore Dan Buettner svela il risultato del suo studio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dan, autore di best-seller,e divulgatore scientifico, ha studiato per decenni la dieta degli ultracentenari. La maggior parte di queste persone vive nelle cosiddette “Blue Zones”, ovvero quelle aree del mondo in cui l’aspettativa diè più alta della media. Alcuni esempi sono Okinawa in Giappone, la provincia di Nuoro in Sardegna, alcune zone della Grecia e la penisola di Nicoya in Costa Rica. Attraverso le sue ricerche, ha individuato duebenefici in particolare che sono presenti in tutti i supermercati e costano poco: i fagioli neri e le noci. Due Bettner ha detto che una lattina di fagioli neri ale una manciata di noci potrebbe essere utile per aumentare notevolmente l’aspettativa di. Successivamente, ha spiegato i loro effetti ...

«Ho studiato per decenni la dieta degli ultracentenari: mangiare questi due alimenti tutti i giorni allunga la vita» - «Ho studiato per decenni la dieta degli ultracentenari: mangiare questi due alimenti tutti i giorni allunga la vita» - Dan buettner è autore di best-seller, esploratore, divulgatore, produttore e ricercatore. Per anni e anni ha studiato e ...

“Live to 100: secrets of the Blue Zones” lezioni di longevità su Netflix - “Live to 100: secrets of the Blue Zones” lezioni di longevità su Netflix - Le cosiddette “Zone Blu” del pianeta racchiudono il segreto di una vita non solo più lunga, ma anche più piena e soddisfacente. Il termine, coniato dall’autore e ricercatore Dan buettner, identifica l ...