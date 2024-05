È tornata Elena Cecchettin - reginetta delle banalità

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dietro lainc. c’è un apparato di tutto rispetto, mutuato dal PD ma il PD non può essere così sottile, così calibrato, l’agenzia che cura gli interessi dipadre magari si occuperà anche della figlia: già, eccola all’immaginifico Salone del Libro di Torino, questa enclave di sinistra radical che si usa dire chic ma è volgare nella sua avidità fanatica e cattiva. Come a prepararsi il terreno per un libretto, anche lei, dedicato alla sorella. Quello di papà è poca cosa, si scorre in due minuti sugli scaffali di Feltrinelli mentre aspetti il treno, ma la regola è non problematizzare, spingere sui sentimenti facili e magari caricati, a presa rapida, a retorica collosa. Eccolafra uno Scurati e un Saviano, una Valerio e una Lucarelli, tutti martiri autocertificati nel Paese dove i martiri menano, invadono, ...