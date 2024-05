È sempre la Juve Ma non è mai stata tanto vicina

Il 5 maggio 2002, nel bene per i tifosi della Juventus e nel male per i sostenitori dell`Inter, resterà sempre una delle date più memorabili...

La Juventus è in campo all’Olimpico per la 35ª giornata del campionato di Serie A contro la Roma. I bianconeri sono ancora in corsa per il secondo posto dopo il passo falso del Milan nella sfida casalinga contro il Genoa. Nel pre-partita, Cristiano ...

Juventus, Di Gregorio è più vicino. Ma ci sono due nodi da sciogliere per il futuro - juventus, Di Gregorio è più vicino. Ma ci sono due nodi da sciogliere per il futuro - Il prescelto c'è: Michele Di Gregorio sarà il prossimo portiere della juventus. Magari titolare, magari no. Ma l'idea è quella di affidare al numero uno del Monza la maglia che fu di Buffon, che oggi ...

All’Atalanta mancherà Scamacca, ma non le SOLUZIONI per battere la Juve: da De Ketelaere a Touré - All’Atalanta mancherà Scamacca, ma non le SOLUZIONI per battere la juve: da De Ketelaere a Touré - In vista della finale di Coppa Italia contro la juve, l’Atalanta dovrà fare a meno del suo bomber ... capacità di fare la differenza nell’uno contro uno e ovviamente sempre al centro dell’azione ...

Antonio Conte verso il Milan Le ultime sulla prossima panchina dell’allenatore italiano - Antonio Conte verso il Milan Le ultime sulla prossima panchina dell’allenatore italiano - Antonio Conte verso il Milan L'ipotesi che vedrebbe l'allenatore italiano verso il club rossonero si fa sempre più insistente ...