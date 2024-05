È la tua rivincita! Kumo - che gioia | fuori Amici 23 approda nel programma Mediaset di punta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo23ha avuto la sua, per il ballerino il futuro prossimo è in tv. La sua eliminazione aveva fatto discutere non poco. “Chi ti ha capito sa quanto vali, sa il talento che hai e sa il talento che sei, farai strada kumino, non sai quanta. Non si molla mai! Questo è solo l’inizio, ti voglio bene, sempre”, scrivevano in fan del. E ancora: “Ti hanno boicottato da dopo il presunto flirt con Giulia. Sparito letteralmente dai daytime”. >> “Perla? Già dimenticata”. Grande Fratello, le immagini rivelano la peggiore delle verità: “È tutto già finito” “La tua bellazia con Martina vista solo come sfondo dai più attenti (neanche Maria se ne era accorta, buonanotte)”., da parte sua, aveva usato parole dolcissime per tutta la produzione. “Ciao, ...