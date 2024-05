E’ gravissima Bimba di due anni aggredita da un Pittbull - cosa è successo a Milano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un nuovo, terribile caso di cronaca che coinvolge une un bambino arriva da. I Vigili del Fuoco, accorsi in un appartamento di via Piccardi, a Sesto San Giov, hanno trovato ua bambina di duee mezzo in condizioni gravissime a causa dell’attacco del cane di casa, un pittblull, che l’hamentre la piccola giocava con la sua gemellina. Nell’appartamento c’era anche la zia delle bambine, sotto choc e con ferite profonde per aver cercato di difendere la piccola. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso e la bambina è stata immediatamente trasportata a Bergamo in codice rosso. La zia invece è stata portata in codice giallo all’ospedale di Niguarda a. (continua dopo la foto) Sul luogo dell’aggressione sono intervenute anche le Forze dell’Ordine l’Ats ...