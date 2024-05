(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano –a bottigliate in pieno giorno, a due passi dal, pieno di genitori e bambini, appena usciti da scuola. Protagonisti della violenta lite due stranieri di origine nordafricana (un 24enne e un 27enne) che si sono affrontati in via Mossa, traversa dell’affollatissima via, nei pressi delcittadino. Un episodio che ha destatotra le tanteche si trovavano in quel momento (erano circa le 16.30 di questo pomeriggio) nell’area verde. Stando a quanto riferito i due si sonousando lerotte. Il 24enne è stato portato via da amici (e si è poi presentato ad un pronto soccorso dove è stato accettato in codice giallo), mentre il 27enne dal 118, che lo ha trasportato ...

Duello a colpi di bottiglie in via Padova: due feriti, paura tra le famiglie al Parco Trotter - Duello a colpi di bottiglie in via Padova: due feriti, paura tra le famiglie al parco trotter - Milano, è successo intorno alle 16.30 in via Mosso, a pochi metri dall’affollatissima area verde cittadina, a quell’ora gremita di bambini. I due protagonisti della violenta lite sono finiti in ospeda ...

Quanto costa comprare casa a Milano: tutti i prezzi zona per zona - Quanto costa comprare casa a Milano: tutti i prezzi zona per zona - Sostanzialmente fermi i prezzi immobiliari a Milano. Lo dicono le ultime analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, secondo cui nel secondo semestre del 2023 i prezzi di Milano sono aumentati dello ...

Manganellate alla trans. Il Comune non è parte civile - Manganellate alla trans. Il Comune non è parte civile - Via all’udienza preliminare per i vigili urbani accusati delle lesioni a Bruna. Il fermo davanti alla Bocconi, lo spray urticante e i colpi col distanziatore. .