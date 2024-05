Due attivisti entrano sul campo Pietrangeli e protestano | sospesa Keys-Cirstea VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Fuori programma nel corso del match tra la statunitense Madisone la romena Sorana, valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Sulduehanno fatto irruzione e hanno messo in scena una protesta lanciando coriandoli e costringendo il giudice di sedia ad interrompere la partita quando il punteggio era sul 6-2 3-1. I due poi sono stati presi di peso e portati via dalla sicurezza. La partita però al momento è ancora interrotta e le giocatrici sono rientrate negli spogliatoi. SportFace.