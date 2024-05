Droga - carabinieri arrestano 19enne

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoDurante lo scorso weekend, nell’ambito dei servizi di prevenzione per il contrasto al narcotraffico, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagniadi Castellaneta hanno tratto in arresto undel luogo, presunto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’arresto è il frutto di una brillante operazione di servizio, portata a termine grazie all’azione costante e capillare di controllo del territorio, h24, anche nelle aree più periferiche, specialmente durante il fine settimana e in prossimità dei locali più frequentati dai giovani. I militari dell’Arma, a seguito di un controllo proprio in un locale di Ginosa, hanno proceduto alla perquisizione dell’arrestato, verificando che lo stesso era in possesso di alcune dosi di hascisc, pronte per la vendita. ...

Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanza stupefacente: questa la scoperta fatta dai Carabinieri dopo un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in provincia. Il sinistro aveva provocato anche dei feriti . La vicenda. Incidente ...

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri : È in corso una vasta operazione condotta dagli investigatori de Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelari in ...

Montespertoli (Firenze), 13 maggio 2024 – Ha Trova to un panetto di droga nella cameretta del figlio 18 e senza pensarci due volte ha chiama to i carabinieri . E’ successo a Montespertoli, dove i militari della compagnia di Scandicci sono intervenuti ...

Maiori, trovato in possesso di hashish e cocaina: arrestato per spaccio di stupefacenti - Maiori, trovato in possesso di hashish e cocaina: arrestato per spaccio di stupefacenti - Finisce in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto è stato operato in Costiera Amalfitana dai carabinieri della Compagnia di ...

Ventunenne arrestato per spaccio di stupefacenti - Ventunenne arrestato per spaccio di stupefacenti - Nella giornata di ieri 12 maggio 2024, i carabinieri della Stazione di Cesate hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne marocchino, senza fissa dimor ...

Controlli dei carabinieri: giovani segnalati per uso di stupefacenti, controlli nei locali pubblici - Controlli dei carabinieri: giovani segnalati per uso di stupefacenti, controlli nei locali pubblici - ANAGNI – Continuano incessanti i controlli dei carabinieri di Anagni nel territorio di competenza, nell’ambito dei servizi preventivi programmati e ...