Dove vedere tutte le partite degli Internazionali di tennis di Roma - che adesso entrano davvero nel vivo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Jannik Sinner non c'è e nemmeno Carlos Alcaraz; Rafa Nadale e Novak Djokovic sono stati battuti nel weekend. AgliBNL d'Italia, unoeventitici più importanti d'Italia, in programma al Foro italico fino al 19 maggio, tutta l'attenzione si sposta su Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, oltre agli italiani rimasti in gioco. Tutti in campo per dare spettacolo e per prepararsi all'altro super eventotico del mese: il Roland Garros.leBNL d'Italia 2024 Per chi non potesse andare al Foro, è possibile seguireledei campioni presenti agliBNL 2024 ...