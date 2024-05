Dove mangiare i migliori pastéis de nata a Lisbona

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 13 maggio 2024) Domandate a qualsiasi persona che ha visitatoquali sono le cose che le sono piaciute di più e nella risposta troverete sempre ide. Come darle torto? Questi dolcetti portoghesi di sfoglia ripieni di crema, dalla superficie leggermente bruciacchiata e spolverata con zucchero a velo o cannella, sono una vera delizia per gli occhi e, soprattutto, il palato. La leggenda vuole che i famosidenacquero nel Medioevo nei meandri del monastero Dos Jerónimos, a Belém, capolavoro architettonico in stile manuelino non lontano dalle rive del fiume Tago. I monaci, che all’epoca usavano il bianco d’uovo per inamidare abiti e tuniche, erano soliti impiegare il tuorlo in avanzo in molte ricette, tra cui la crema alla base di questi sfiziosi pasticcini. È a inizio Ottocento, però, che ...