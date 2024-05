Dove è stata dipinta la Gioconda? C' è una nuova teoria

(Di lunedì 13 maggio 2024) Secondo Ann Pizzorusso, geologa e storica dell'arte, il luogo alle spalle della protagonista dell'opera di Leonardo da Vinci non sarebbe Bobbio, come ipotizzato nel 2011

Migliaia di post e commenti sui social di chi ha visto lo spettacolo del cielo tinto di rosso e viola Tutti pazzi per L’aurora boreale . Dagli Stati Uniti alla Spagna, dalla Svizzera all' Italia sono migliaia gli scatti sui social con le foto del ...

tutti pazzi per l’Aurora boreale. Dagli Stati Uniti alla Spagna, dalla Svizzera all’ Italia sono migliaia gli scatti sui social con le foto del cielo tinto di rosso e di viola. “Eccola , l’ho vista qui in Liguria: questa mi mancava”, scrivono ...

Ri ecco Harry e Meghan . Il Daily Mail ha seguito la coppia di reali ribelli nel suo tour in Nigeria. La principessa americana ha visitato la casa del governatore dello stato di Lagos "vestita con un abito giallo, onorando le sue radici nigeriane e ...

“La città assediata”, dove tutto sfuma come nei sogni - “La città assediata”, dove tutto sfuma come nei sogni - Il libro di Clarice Lispector, "La città assediata" è sublime nella sua forma, è letteratura alta. Regnano le parole ...

Atalanta-Fiorentina, ecco quando si gioca: le ultime novità sulla data del recupero - Atalanta-Fiorentina, ecco quando si gioca: le ultime novità sulla data del recupero - In questa settimana si sono giocate le ultime semifinali europee dove sono state coinvolte le italiane che hanno determinato i seguenti risultati: Atalanta in finale di Europa League per la prima ...

Giornata dell'Europa: perché e dove si festeggia - Giornata dell'Europa: perché e dove si festeggia - Le origini della giornata commemorativa risalgono al 1950, quando l'Europa stava ancora guarendo dalle devastanti conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Eu ...