Dopo questa siamo alla farsa Amici 23 - la produzione sotto accusa | chiesto un chiarimento ufficiale

(Di lunedì 13 maggio 2024)23, è partito il contorovescia per la finalissima di sabato 18 maggio. Ma la semifinale ha lasciato l’amaro in bocca, il pubblico non ha gradito quanto successo. La gara ha dato degli spunti interessanti. Marisol è stata la prima a qualificarsi, battendo prima Sarah e poi Mida nella prima manche della semifinale. Promosso quindi Dustin, altro ballerino in corsa per il titolo. Poco, Petit staccava il pass per la finale, diventando il primo cantante a qualificarsi per la serata del 18 maggio. >> “Cambia di nuovo tutto”. Isola dei Famosi, laha deciso poco fa: Vladimir lo annuncia ai naufraghi La manche successiva coinvolgeva Holden, Mida e Sarah che sono andati a caccia della promozione: è stato Holden il quarto finalista, nonché quarto rappresentante della squadra di Rudy Zerbi e ...

Anche Amici 23 sta per chiudere i battenti e in attesa della semifinale una bella sorpresa per gli allievi: l’incontro con Alfonso Signorini e un regalo per tutti. Il re del Grande Fratello dirigerà infatti La Bohéme di Giacomo Puccini all’Arena di ...

Isola dei Famosi , lunedì 13 maggio è in programma una nuova puntata. Mai come quest’anno il reality show di Canale 5 è “sotto attacco” tra ritiri su ritiri dei naufraghi, ascolti bassi e poca simpatia del pubblico verso i nuovi protagonisti. Ma più ...

Isola dei Famosi , lunedì 13 maggio è in programma una nuova puntata. Mai come quest’anno il reality show di Canale 5 è “sotto attacco” tra ritiri su ritiri dei naufraghi, ascolti bassi e poca simpatia del pubblico verso i nuovi protagonisti. Ma più ...

Ogier: “Devo godermi questi momenti, finalmente ho superato Alen” - Ogier: “Devo godermi questi momenti, finalmente ho superato Alen” - Con il 6° successo in questo rally, il francese entra nella storia contribuendo anche all'ottava vittoria della Toyota in questo Paese come Lancia e Citroen ...

Mauro: 'Juventus, è Conte il più adeguato per il dopo-Allegri. Fossi in Thiago Motta rimarrei a Bologna' - Mauro: 'Juventus, è Conte il più adeguato per il dopo-Allegri. Fossi in Thiago Motta rimarrei a Bologna' - L`ex giocatore della Juventus e oggi volto noto tv Massimo Mauro ha parlato del futuro della panchina della Juventus ai microfoni di Pressing su Mediaset e per.

Ucraina,Conte: dopo le elezioni europee ci sarà invio truppe - Ucraina,Conte: dopo le elezioni europee ci sarà invio truppe - Roma, 13 mag. (askanews) - 'Macron è meno ipocrita di tanti altri leader quando pone il tema dell'invio di truppe: oggi in Ucraina mancano gli ...