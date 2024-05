Dopo la protesta dei trattori - l' Europa cambia la Pac Ecco cosa prevede la riforma agricola

(Di lunedì 13 maggio 2024) Via libera del Consiglio europeo alla revisione mirata della Pac 2023/27, proposta dalla Commissione Ue e votata dal Parlamento Ue a fine aprile con procedura d'urgenza. La Politicacomune si adatta a i tempi e risponde così alle proteste dei(espresse anche in forme clamorose), al susseguirsi di eventi meteo estremi, agli sviluppi geopolitici come le conseguenze delle guerre in corso in Ucraina e Israele. La revisione, di fatto, va incontro alle preoccupazioni del settore agricolo emodifiche al regolamento dei Piani strategici e a quello su finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac. L'iter di approvazione ha registrato l'astensione della Germania.con le nuove norme Le nuove norme introducono delle semplificazioni, tagliano gli oneri burocratici, riducono ...

