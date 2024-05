(Di lunedì 13 maggio 2024) Sabato scorso alcomunale di Modigliana, alla presenza del sindaco Jader Dardi, del delegato allo sport Giuliano Forcellini e del presidente del Modigliana Calcio Sandro Casamenti, la Round Table Italia ha consegnato 20.200 euro a favore dell’associazione, destinati alla ricostruzione deldistrutto dagli eventi alluvionali del 2023. La Round Table, associazione internazionale di giovani dai 18 ai 40 anni, promuove networking, eventi e progetti di sviluppo a livello locale, nazionale e internazionale. "Un grandissimo grazie – ha detto Dardi – anche a nome del Modigliana Calcio per il generoso contributo che ha coinvolto in questa raccolta la vostra struttura nazionale". La società ha 180 iscritti e sette squadre: "Un aiuto apprezzatissimo", ha detto Casamenti. Mentre il presidente della ...

JESI Per l?arbitro non ci sono dubbi: la piena responsabilità della rissa scoppiata sabato scorso al San Sebastiano, con due calciatori finiti al pronto soccorso nel match Aurora...

Mercatale Val di Pesa, 12 maggio 2024 – Un ragazzo di 15 anni, residente a Mercatale, è caduto dallo scooter sbatte ndo violentemente la testa contro un muretto. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 12 maggio, intorno alle 16 in via dei Cofferi. ...

Donazione per il campo sportivo - Donazione per il campo sportivo - La Round Table Italia ha donato 20.200 euro al Modigliana Calcio per la ricostruzione del campo sportivo distrutto dall'alluvione del 2023. Un gesto di solidarietà apprezzato dalle autorità locali e ...

"No alla mega antenna". Raccolte oltre 300 firme - "No alla mega antenna". Raccolte oltre 300 firme - Sono 319 i cittadini che hanno firmato una petizione popolare contro la prossima installazione di un’antenna 5G a fianco del campo sportivo Santilli e del centro sociale di via Molino Mensa a Osimo, 1 ...

Vecchie glorie in campo per il cuore. Il calcio a sostegno di Monasterio: "Piccolo gesto per un’eccellenza" - Vecchie glorie in campo per il cuore. Il calcio a sostegno di Monasterio: "Piccolo gesto per un’eccellenza" - Successo per l’iniziativa che ha visto sul terreno di gioco il prefetto Aprea e il sindaco Lorenzetti. Montignoso festeggia il punto ristoro, l’illuminazione high tech e il nuovo impianto antincendio.