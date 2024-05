Don Patriciello risponde alle polemiche | Basta battaglie politiche su di me

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel corso della trasmissione “Da Noi…a Ruota Libera” è intervenuto il prete anti-camorra, Don MaurizioIn collegamento da Caivano è intervenuto Don Maurizionel corso della trasmissione domenicale “Da Noi…a Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini. Il prete è stato protagonista di offese da parte del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nei suoi confronti. Tanto è vero che l’ex sindaco di Salerno lo ha definito come il “Pippo Baudo dell’area Nord“. Affermazioni che hanno sconvolto gli altri partiti politici, tra questi Fratelli d’Italia con la premier Giorgia Meloni che lo ha definito un “segnale spaventoso“. Don Maurizio(Ansa Foto) Notizie.comSu questo il prete ci ha tenuto a ribadire che le parole, se usate in maniera sbagliata, possono colpire ed allo stesso tempo fare anche del ...

