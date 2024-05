Don Alfonso si riscopre sostenibile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 13 maggio 2024) La data impressa nel nome è antica, 1890, e ricorda la fondazione dell’hotel a opera del bisnonno, anche se il Doncosì come lo conosciamo è un progetto die Lidia Iaccarino, che da giovanissimi hanno deciso di affrontare la vita nella costiera sorrentina, con il filtro dell’ospitalità. Si sono talmente appassionati e impegnati da aver raggiunto le due stelle Michelin, facendo parte a tutti gli effetti della storia dell’alta gastronomia italiana. Oggi lo storico ristorante di Sant’Agata sui Due Golfi è nelle mani dei due figli, Ernesto e Mario, ed è tutto nuovo in seguito a una ristrutturazione accuratissima, che ha alla base la sostenibilità. Apparentemente tutto è ancora al suo posto, ma impianti e fonti di energia sono stati ridisegnati, per fare di questa meta del gusto e della bellezza anche un esempio di lusso ...