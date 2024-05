Dombrovskis | dati confermano attese crescita Ue - il 15 nuove stime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 13 mag. (askanews) – Mercoledì 15 maggio la Commissione europea pubblicherà le sue previsioni economiche aggiornate, "non sono nella posizione di preannunciare le cifre che saranno pubblicate ma in ogni caso ci attendiamo un lento recupero dell'economia europea quest'anno. E gli ultimisembrano confermare quella tendenza", ha affermato il vicepresidente della Commissione, Valdisgiungendo all'Eurogruppo. "Al tempo stesso ci sono molti rischi che stiamo fronteggiando, prima di tutto l'incertezza geopolitica con la guerra in Ucraina e il conflitto in Medioriente. Quindi, mentre ci sono rafforzamenti" di alcuni elementi alla base delladell'eurozona "ci sono anche rischi al ribasso", ha concluso.