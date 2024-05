Domani al via ReBuild - una nuova agenda per il sistema

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2024) Riva del Garda, 13 mag. -(Adnkronos) – “Crescita, sviluppo e benessere diffuso sono la convergenza che deve guidare le azioni dell?intera filiera dell?edilizia, delle costruzioni e del Real Estate nel percorso di realizzazione della transizione?: questo è il messaggio chiave per il-Paese proposto da, l?appuntamento dedicato all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito che avrà inizioa Riva del Garda Fierecongressi. “A, con l?aiuto di operatori, imprese ed esperti, racconteremo casi virtuosi, esperienze pratiche, analisi puntuali, ricerche dettagliate e scenari in divenire” afferma Roberto Pellegrini, Presidente Riva del Garda Fierecongressi ?Non ci sono alternative né piani di riserva. Siamo qui per individuare le soluzioni più adatte e poter gestire al meglio il cambiamento ...